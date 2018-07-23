23 июля ожидаются следующие события – Челябинск

23.07.2018, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием и.о. главы города Челябинска Натальи Котовой (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-тур на слет поисковых объединений Челябинской области и 50-й слет юных геологов

11:00 Челябинск – Заседание правления Общенациональной ассоциации территориальных общественных самоуправлений в режиме видео-конференц-связи. В рамках заседания состоится презентация Единого российского портала для территориальных общественных самоуправлений, будет объявлено о запуске нового федерального проекта (офис регионального отделения ВПП «Единая Россия», ул. Свободы, 153)

11:00 Челябинск – Стартует межрегиональный слет молодежного актива Всероссийского общества инвалидов Уральского федерального округа (Аргаяшский район, оз. Акакуль, ДО «Звездный», летний актовый зал)

20:00 Челябинск – Торжественное открытие межрегионального слёта молодёжного актива Всероссийского общества инвалидов Уральского федерального округа (Аргаяшский район, оз. Акакуль, ДО «Звездный», летний актовый зал)

Челябинск. Другие новости 22.07.18

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