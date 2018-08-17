17 августа ожидаются следующие события – Челябинск

17.08.2018, пятница

10:00 Челябинск – Городская августовская конференция работников системы образования с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (Дворец пионеров и школьников им. Крупской, театральный корпус)

11:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения заслуженных работников авиации в честь 88-летия международного аэропорта «Челябинск» и Дня воздушного флота России (аэропорт «Челябинск», штаб).

12:00 Челябинск – Областной спортивный праздник с участием южноуральцев с ограниченными возможностями здоровья. В программе спортивных соревнований: эстафетный бег, броски в баскетбольное кольцо, «Футбольный снайпер» (удары по воротам) и перетягивание каната (легкоатлетический комплекс имени Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Новое в учебном году 2018-2019» (пресс-центр ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Вышла в свет книга челябинцев «Полянцевы: история семьи» (пресс-центр «Гранада-пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:30 Челябинск – Пресс-подход перед заседанием Совета по содействию развитию конкуренции в Челябинской области (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

15:00 Челябинск – Заседание Совета по содействию развитию конкуренции в Челябинской области (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 16.08.18

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