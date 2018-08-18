18-20 августа ожидаются следующие события – Челябинск

18.08.2018, суббота

12:00 Челябинск – Открытие XVII городской выставки цветов и плодов с участием заместителя главы города по социальному развитию Игоря Лопаткина (ЦПКиО им. Гагарина)

13:00 Челябинск – Танго-флеш-моб (железнодорожный вокзал, второй этаж)

14:00 Челябинск – Благотворительный фестиваль «10 добрых дел» (Театральная площадь)

19.08.2018, воскресенье

15:00 Челябинск – Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили», приуроченная ко Дню защиты бездомных животных (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул.Коммуны, 69)

17:00 Челябинск – Кастинг вокалистов для участия в гала-концерте Благотворительного вокального конкурса «Я пою. Дети» (ресторан «Пауланер», ул. Труда, 179)

20.08.2018, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы города Челябинска Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Открытая тренировка южноуральских боксеров перед международным турниром по профессиональному боксу 7 сентября (спортивная школа «Алмаз», ул. 40 лет Октября, 21)

12:00 Челябинск – Загрузка гуманитарной помощи жителям Забайкалья (ул. Жукова, 4)

13:00 Челябинск – Отправка гуманитарной помощи жителям Забайкалья (ул. Жукова, 4)

14:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский наградит победителей XII всероссийских летних сельских спортивных игр (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)

Челябинск. Другие новости 17.08.18

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