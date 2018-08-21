21 августа ожидаются следующие события – Челябинск

21.08.2018, вторник

10:00 Челябинск – Совещание, посвященное системе образования как основе социального развития муниципалитета, с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Евгения Редина (федерация профсоюзов Челябинской области, ул. Цвиллинга, 46)

11:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручит южноуральцам государственные награды (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему «Соревнования экстремальной техники в Челябинске – «ЧЕЛТРИАЛ-2018» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

15:00 Челябинск – Инспекция хода дорожных работ на автодороге «Меридиан» в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» (участок «Меридиана» от ул. Руставели до Копейского шоссе; для СМИ предоставляется транспорт, отъезд от администрации города в 14:30)

16:30 Челябинск – Брифинг, посвященный проведению Всероссийского Форума «Информационное общество-2018: цифровое развитие регионов» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал)

Челябинск. Другие новости 20.08.18

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