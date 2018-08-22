22 августа ожидаются следующие события – Челябинск

22.08.2018, среда
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12:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное запуску технологии бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте Челябинска (сбор на Театральной площади)
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12:00 Челябинск – Комиссионный объезд по вопросам доступности городской среды при проведении дорожных работ с участием общественников (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)
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16:00 Челябинск – Фестиваль «Триколор баттл», приуроченный к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации (Кировка; главная сцена – ул. Кирова, 116)
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16:30 Челябинск – Открытие чемпионата УрФО по боксу среди мужчин (ДС «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)
Челябинск. Другие новости 21.08.18
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