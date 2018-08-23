23 августа ожидаются следующие события – Челябинск

23.08.2018, четверг

11:00 Челябинск – Осмотр объектов в рамках проекта «Комфортная городская среда», а также спортивных площадок Центрального района (первый объект – Алое поле) (для СМИ предоставляется транспорт, отъезд от администрации города в 10:45)

13:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия юбилейной 25-ой выставки «Агро-2018» (ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38)

14:00 Челябинск – Поздравление участника Великой Отечественной войны Виктора Яковлевича Власова в рамках празднования 75-ой годовщины победы в Курской битве с участием главы Металлургического района Сергея Кочеткова (ул. Богдана Хмельницкого, 25)

14:40 Челябинск – Осмотр экспозиции и открытие Всероссийского форума «Информационное общество-2018: цифровое развитие регионов» (гостиница «Редиссон Блу», ул. Труда, 179)

16:00 Челябинск – Пресс-подход, участие примут губернатор Челябинской области Борис Дубровский, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис (гостиница «Редиссон Блу», ул. Труда, 179)

16:00 Челябинск – Мероприятие «Здоровье – мой выбор» (площадка перед кинотеатром «Аврора», ул. Дзержинского, 93)

17:00 Челябинск – Губернатор Борис Дубровский проведет совещание с главами муниципалитетов (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 22.08.18

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