28 августа ожидаются следующие события – Челябинск

28.08.2018, вторник

11:00 Челябинск – 42-е заседание Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)

12:00 Челябинск – Августовское совещание министерства культуры Челябинской области, посвященное 100-летию системы дополнительного образования в России (концертный зал имени С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)

13:00 Челябинск – Осмотр объектов в рамках проекта «Комфортная городская среда» Ленинского района (отъезд от администрации города в 12:30, либо сбор возле администрации Ленинского района в 13:00)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «На Южном Урале пройдет VI Всероссийский конкурс мастеров» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 27.08.18

Варварское благоустройство: челябинцам придется заплатить за идею чиновников испортить парк (ФОТО). / Температура на Южном Урале упадет ниже нуля. / ФАС займется челябинским магазином, усомнившимся во вредности алкоголя. Читать дальше

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