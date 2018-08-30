30 августа ожидаются следующие события – Челябинск

30.08.2018, четверг

09:30 Челябинск – Осмотр объектов в рамках проекта «Комфортная городская среда» Калининского района: Никольская роща, дворы (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2, в 9:00, либо сбор на месте в 9:30 (ориентир: вход в парк за ДК «Победа», въезд с ул. Героев Танкограда)

09:45 Челябинск – Открытие XIII Южно-Уральского профилактического форума (ДК им. Колющенко, ул. Доватора, 15)

09:55 Челябинск – Пресс-подход к Ирине Слуцкой (ДК им. Колющенко, ул. Доватора, 15)

10:00 Челябинск – Церемония открытия Форума, пресс-подход к первому вице-губернатору Челябинской области Евгению Редину и министру здравоохранения региона Сергею Приколотину (ДК им. Колющенко, ул. Доватора, 15)

10:20 – Старт пленарного заседания, выступления министров, И. Слуцкой, подсъем готовящейся «Территории здоровья», интервью с врачами

12:00 Челябинск – Открытие площадки «Территория здоровья» (сквер им. Колющенко)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция тренерского штаба системы «Трактор» (ледовая арена «Трактор», ул. 250-лет Челябинску, 38)

15:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная I международному кинофестивалю «Предчувствие» (пресс-центр Медиа-холдинга «ОТВ», пл. Революции, 4, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 29.08.18

Самые крутые слухи недели: все бегут!. / Равнодушные «благотворители»: в Челябинске закрыли театр марионеток. / С праздничком! Южноуральцы получают в подарок убитый софт. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»