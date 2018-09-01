1-3 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

01.09.2018, суббота

10:00 Челябинск – Старт проекта «Классные дни в Публичке» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

11:00 Челябинск – Открытие образовательного центра №4 в микрорайоне «Ньютон» с участием полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, главы Челябинска Евгения Тефтелева (ул. 250 лет Челябинску, 46)

14:00 Челябинск – XII фестиваль-конкурс талантливой молодежи «Артишок» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)

15:00 Челябинск – Первоклассная линейка (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, главная сцена)

02.09.2018, воскресенье

12:00 Челябинск – Общественно-политический вернисаж (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)

12:00 Челябинск – III Фестиваль военно-патриотической песни «Наше поколение против террора» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, летний театр)

12:00 Челябинск – VIII областной фестиваль «Челябинск хлебосольный-2018» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, около пруда, рядом с ротондой)

03.09.2018, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

12:00 Челябинск – III Фестиваль военно-патриотической песни «Наше поколение против террора» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, летний театр)

Челябинск. Другие новости 31.08.18

Вопреки массовому недовольству пенсионной реформой: ВЦИОМ поднял рейтинги Путина и Медведева. / Судья взял месячную паузу перед оглашением приговора экс-замгубернатора Челябинской области. / Челябинцам запретили проводить шествие против пенсионной реформы в День города. Читать дальше

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