4 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

04.09.2018, вторник

10:00 Челябинск – Малоинвазивная операция мирового уровня по имплантации клапана сердца «клапан в клапан» (Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, пр. Героя России Родионова, 2; проходная со стороны проспекта)

10:00 Челябинск – День памяти жертв терроризма (Челябинская областная научная универсальна библиотека, пр. Ленина, 60, зал №4)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная открытию 82 концертного сезона Челябинской филармонии (фойе концертного зала органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)

14:00 Челябинск – Награждение школьников-стипендиатов с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

15:00 Челябинск – Открытие выставки, посвященной 100-летию комсомола (выставочный зал центра историко-культурного наследия Челябинска, ул. Коммуны, 69)

Челябинск. Другие новости 03.09.18

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