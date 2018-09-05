5 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

05.09.2018, среда

08:00-15:00 Челябинск – Военно-патриотическая игра «Уральская Зарница»

10:00 Челябинск – Осмотр объектов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Металлургическом районе (отъезд от администрации города в 09:20 или встреча на месте у здания администрации Металлургического района, ул. Богдана Хмельницкого, 6)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «В Челябинске состоится этап всемирных соревнований Rainforest Challenge» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Подготовка Челябинской области к отопительному сезону» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:30 Челябинск – Репетиция премьерного спектакля для взрослых «Аналогия» по пьесам Мрожека в кукольном театре (Челябинский государственный областной театр кукол имени В. Вольховского, ул. Кирова, 8)

15:00 Челябинск – Пресс-подход с режиссером и артистами премьерного спектакля для взрослых «Аналогия» по пьесам Мрожека (Челябинский государственный областной театр кукол имени В. Вольховского, ул. Кирова, 8)

Челябинск. Другие новости 04.09.18

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