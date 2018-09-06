6 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

06.09.2018, четверг

09:30 Челябинск – Торжественная церемония открытия выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе лет!», посвященной Десятилетию детства в России с участием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского (Гагарин-парк, ул. Труда, 183, 2 этаж).

10:30 Челябинск – Открытие конференции Chel Business Day, которая объединит более 300 предпринимателей Челябинской области (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

11:00 Челябинск – Пресс-подход с министром экономического развития Челябинской области Сергеем Смольниковым (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция «В Челябинской области убрана пятая часть зерновых культур» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Инспекционная поездка по вопросу состояния колодцев и ливневых решеток на дорогах (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)

14:00 Челябинск – Круглый стол на тему «Регулирование отношений в сфере вывоза твердых коммунальных отходов в период ввода в эксплуатацию новых полигонов» (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 4 этаж, каб. 401)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция кинофестиваля «Предчувствие» (пресс-центр ГТРК «Южный Урал», ул. Орджоникидзе, 39-«б»)

Челябинск. Другие новости 05.09.18

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