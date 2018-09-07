7 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

07.09.2018, пятница

10:00 Челябинск – Сбор СМИ на встречу с пациенткой, которая забеременела и родила малыша после оперативного лечения «женского» рака (ул. Блюхера, 42, холл главного корпуса)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Челябинские общественники создали «Городового» – виртуального гида» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27).

12:00 Челябинск – Открытие агровыставки в рамках форума «Интеграция дополнительного образования и внеурочной деятельности в целях самоопределения школьников в мире сельскохозяйственных профессий», который пройдет в Саргазинской школе (п. Саргазы, ул. Мира, 10)

16:00 Челябинск – Пятый Кубок минздрава Челябинской области (СШОР по гребле на байдарках и каноэ №11, ул. Лыжных батальонов, 7)

17:00 Челябинск – Торжественное открытие первого международного фестиваля «Предчувствие» (кинотеатр им. Пушкина, ул. Пушкина, 64)

Челябинск. Другие новости 06.09.18

Николай Цуканов об Урале: это оазис и мечта любого. Самые яркие цитаты нового полпреда. / Чиновники разбегались через черный ход: в Верхнем Уфалее прошел митинг против произвола властей. / День города в Челябинске: центр закроют, общественный транспорт изменит маршруты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»