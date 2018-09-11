11 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

11.09.2018, вторник

09:00-12:00 Челябинск – Серия деловых встреч в рамках разработки маркетинговой стратегии развития Челябинска (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, 3 этаж, конференц-зал «Иремель»)

10:30 Челябинск – Открытие карманного парка «Карт-бланш» с участием главы города Евгения Тефтелева (ул. Свободы, 26)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля современного искусства «Дебаркадер» (пресс-центр медиахолдинга ОТВ, пл. Революции, 4, 4-й этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «16 сентября пройдет XIII Всероссийский Челябинский легкоатлетический марафон» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

16:00 Челябинск – Торжественный прием главы Челябинска, посвященный 100-летию системы дополнительного образования в России (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

14:00-17:00 Челябинск – Серия деловых встреч в рамках разработки маркетинговой стратегии развития Челябинска (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, 3 этаж, конференц-зал «Иремель»)

Челябинск. Другие новости 10.09.18

В Челябинской области жестоко избили футбольных фанов из Перми (ВИДЕО). / «Эффект отложенных решений»: региональные власти остались один на один с недовольным народом. / В Челябинской области полиция накрыла нелегальный цех по производству спиртного. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»