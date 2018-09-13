13 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

13.09.2018, четверг

09:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная старту прививочной кампании от гриппа в Челябинской области (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165, 3 этаж, конференц-зал)

11:00 Челябинск – Праздник «Готов к труду и обороне» (ЛК им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)

12:00 Челябинск – Открытие памятника реактивной системе залпового огня «Град» (ул. Ярославская, 1; отъезд аккредитованных представителей СМИ от правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему проведения военно-исторического фестиваля «Челябинские герои» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Первая открытая репетиция будущей всероссийской премьеры «Поколение П» по одноименному роману Пелевина (Челябинский государственный драматический Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

14:00 Челябинск – Пресс-подход с режисером и артистами (Челябинский государственный драматический Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

14:00 Челябинск – Спортивный праздник для учащихся муниципальных спортивных школ города «Осенние неолимпийские игры – 2018» с участием главы города Евгения Тефтелева (стадион «Центральный», ул. Коммуны, 98)

15:00 Челябинск – Презентации книги «Полянцевы: история семьи» (Челябинская областная универсальная научная библиотека (публичная библиотека), пр. Ленина, 60, 3 этаж)

Челябинск. Другие новости 12.09.18

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