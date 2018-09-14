14 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

14.09.2018, пятница

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная «Чистым играм» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:30 Полетаево – Вручение первого комплекта приемного цифрового оборудования от РТРС в дар Надежде Павловне Малевой, 84 года, почетному жителю поселка Полетаево (Дворец культуры поселка Полетаево Сосновского района, ул. Полетаевская, 48)

17:00 Челябинск – Закрытие I международного кинофестиваля «Предчувствие» (кинотеатр имени А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)

17:00 Челябинск – Открытие международных соревнований RainForestChallenge (площадь Революции)

Челябинск. Другие новости 13.09.18

282 – версия по Блоку: апокалипсис начнется с Челябинска. / В центре Челябинска вспыхнул очередной конфликт между жителями и застройщиком. / В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве ребенка и серии разбойных нападений. Читать дальше

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