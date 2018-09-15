15-17 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

15.09.2018, суббота

09:00 Челябинск – Военно-патриотический фестиваль «Челябинские герои», реконструкция событий 1943 года по освобождению Орловской и Брянской областей (парк «Никольская роща»)

12:00 Челябинск – Молодежный форум-фестиваль «Мы будущее России» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)

13:00 Челябинск – Открытие Аллеи первоклассников, праздник профессий, «Забег традиций» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)

16.09.2018, воскресенье

08:00 Челябинск – Всероссийский Челябинский марафон (ЛК им. Е. Елесиной)

17.09.2018, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Полетаево – Глава Челябинска Евгений Тефтелев поздравит женщин, родивших детей в День рождения Челябинска (городская клиническая больница №9, ул. 5-я Электровозная, 5)

14:00 Челябинск – Презентация выставки примитивного искусства «Коровкин, Букашкин и другие» в рамках фестиваля современного искусства «Дебаркадер» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100, Восточная башня)

Челябинск. Другие новости 14.09.18

Россия впала в политическую зависимость. / Четверо нацистов из Челябинска ответят в суде за взрывы и убийство бездомного. / Выходные будут теплыми, но дымными. Читать дальше

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