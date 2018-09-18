18 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

18.09.2018, вторник

10:00 Челябинск – Осмотр объектов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Ленинском районе с участием Главы города Челябинска Евгения Тефтелева (по свободному маршруту)

11:00 Челябинск – Челябинский урбанистический конгресс в рамках многоотраслевой выставки «ТехноЭспо». Сессия «2020: Новые технологии для комфортной жизни и работы: «Энергоэффективность. ЖКХ. Умный дом. Умный город» (ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

13:00 Челябинск – Торжественное открытие многоотраслевой выставки «ТехноЭспо», частью экспозиции которой является строительная выставка «ИнноСтрой-2018» (ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

15:30 Челябинск – Министр спорта Челябинской области Леонид Одер поздравит Виталину Симонову с успешным выступлением на II этапе Кубка мира по плаванью (ул. Энгельса, 22)

16:00 Челябинск – Круглый стол – презентация карты-схемы лесопаркового зеленого пояса (малый зал Правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)

Челябинск. Другие новости 18.09.18

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