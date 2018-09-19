19 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Выездной рейд с проверкой и фиксацией фактов несанкционированного вывоза и захоронения твердых коммунальных отходов в границах Челябинска по сигналам, поступившим от местных жителей в отделение ОНФ (отъезд от ул. Цвиллинга, 20)