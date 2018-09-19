19 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

19.09.2018, среда
-
09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал).
-
11:00 Челябинск – Заседание комитета ЗСО по законодательству (Кирова, 114, каб. 504)
-
11:00 Челябинск – Выездной рейд с проверкой и фиксацией фактов несанкционированного вывоза и захоронения твердых коммунальных отходов в границах Челябинска по сигналам, поступившим от местных жителей в отделение ОНФ (отъезд от ул. Цвиллинга, 20)
-
11:00 Челябинск – Торжественный прием главы Челябинска Евгения Тефтелева спортсменов-победителей и призеров чемпионата Европы, Мира, России и их тренеров в рамках празднования Дня города (пл. Революции, 2, 5 этаж)
-
11:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему участия представителей Челябинской области в чемпионате «Евроскиллс – 2018» (малый зал правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
-
12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Запуск регионального портала госуслуг в Челябинской области» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)
-
12:00 Челябинск – Заседание комитета ЗСО по промышленной политике (ул. Кирова, 114, каб. 502)
-
13:00 Челябинск – Заседание комитета ЗСО по экономической политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
Челябинск. Другие новости 18.09.18
Озеро Зюраткуль признано одним из самых красивых в России (ФОТО). / Новые парки Челябинска оказались никому не нужны. / Подводные камни пенсионной реформы: профессия – учитель. Правительство РФ наносит очередной удар системе образования. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»