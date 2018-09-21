21 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

21.09.2018, пятница

09:00 Челябинск – Научно-практическая конференция «Достижение радиобиологии – медицине» (пр. Ленина, 26-«а», гранд отель «Видгоф»)

09:15 Челябинск – Пресс-подход к участникам Всероссийской научно-практической конференции, посвященной женскому здоровью, впервые объединившей специалистов таких направлений, как онкология и гинекология (пр. Ленина, 26-«а», гранд отель «Видгоф»)

09:45 Челябинск – Представление образовательной деятельности челябинского областного лицея-интерната для одаренных детей делегации учителей из КНДР (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Объединенный государственный архив Челябинской области отмечает свой 97-й день рождения (Свердловский пр., 30-«а»)

11:00 Челябинск – Чемпион Европы по стрельбе из лука Антон Булаев проведет открытую тренировку и мастер-класс для журналистов по стрельбе из лука (стрелковый клуб «Варвар», Университетская набережная, 40)

11:00 Челябинск – Совещание с застройщиками Челябинской области «Изменения 214-ФЗ, вступившие в силу с 1 июля 2018 года» в рамках выставки «Ярмарка недвижимости. Ярмарка кредитов» (ТРК «Гагарин-парк», ул. Труда, 183)

12:00 Челябинск – В 12 часов состоится пресс-конференция на тему «Спасение грибников и туристов в горно-таежной местности Южного Урала» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Официальное открытие специализированной выставки «Ярмарка недвижимости. Ярмарка кредитов» (ТРК «Гагарин-парк», ул. Труда, 183)

Челябинск. Другие новости 20.09.18

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