25 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

25.09.2018, вторник

10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного Собрания по социальной политике (ул. Кирова, 114, 5 этаж, гербовый зал)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию (ул. Кирова, 114, каб. 503)

11:00 Челябинск – 43 заседание Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)

14:00 Челябинск – торжественное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия Челябинской епархии Русской православной церкви, с участием главы города Евгения Тефтелева (театр оперы и балета, пл. Ярославского, 1)

15:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам (ул. Кирова, 114, конференц-зал)

17:00 Челябинск – Вернисаж картины Бориса Кустодиева «Портрет Шаляпина» в картинной галерее (ул. Труда, 92-«а»)

18:00 Челябинск – В рамках фестиваля современного искусства «Дебаркадер» премьера спектакля «Я на границе тебя, ты на границе меня» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100)

20:00 Челябинск – Открытие фестиваля современного искусства «Дебаркадер». Уличный перформанс по мотивам картины «Охотники на снегу» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100, площадка между башнями)

Челябинск. Другие новости 24.09.18

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