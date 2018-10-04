4 октября ожидаются следующие события – Челябинск

04.10.2018, четверг

10:00 Челябинск – Заседание рабочей группы Законодательного собрания Челябинской области по контролю за исполнением «дорожной карты» по осуществлению мер, направленных на решение проблем в сфере долевого строительства (ул. Кирова, 114, 3 этаж, конференц-зал)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная открытию первого турнира школьных спортивных клубов России (медиа-холдинг ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)

10:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения мастер-класса по проведению биопсии в слепых зонах УЗИ для онкологов разных специализаций (ул. Блюхера, 42, гл. корпус онкоцентра)

10:30 Челябинск – Осмотр нового здания Челябинского театра современного танца главой города Евгением Тефтелевым (ДК ЗМК, ул. Новороссийская, 63)

11:00 Челябинск – Расширенное заседание актива движения «За возрождение Урала» (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, зал областных совещаний)

13:00 Челябинск – Торжественный прием руководителей образовательных организаций, посвященный празднованию Дня учителя, и открытие конкурсов профессионального мастерства (дворец пионеров и школьников на Алом поле, Свердловский пр., 59, театральный корпус)

14:00 Челябинск – Подведение итогов форумной кампании и всероссийского конкурса молодежных проектов (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36-«а», конференц-зал первого корпуса)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему «Главное литературное событие 2018 года на Южном Урале» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

15:00 Челябинск – Заседание рабочей группы Челябинского УФАС России по обсуждению вопроса вывоза твердых коммунальных отходов на территории муниципалитета (пр. Ленина, 59, каб. 324)

18:00 Челябинск – Благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных» (клуб OZZ, ул. Энтузиастов, 11)

18:30 Челябинск – Встреча победителей международного чемпионата рабочих профессий «Евроскиллс-2018» Константина Ларина («золото») и Анастасии Распоповой («золото») в аэропорту «Челябинск»

Челябинск. Другие новости 03.10.18

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