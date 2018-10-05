5 октября ожидаются следующие события – Челябинск

05.10.2018, пятница

10:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека (концертный зал имени Сергея Прокофьева, улица Труда, 92-«а»)

12:00 Челябинск – Мастер-класс на тему «Современные эндоскопические технологии в нейрохирургии» профессора Владислава Черебилло из Санкт-Петербурга (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, 3-й корпус)

13:00 Челябинск – Творческая встреча с художником Еленой Щетинкиной и презентация графической выставки автора «Русь Гиперборейская» (публичная библиотека, пр. Ленина, 60, малый выставочный зал)

13:00 Челябинск – Торжественное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области по случаю 25-летия (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а», конференц-залы «Консул» и «Магнат»)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Паллиативная медицинская помощь в Челябинской области. Доступность для населения и социальные аспекты. Перспективы применения современных технических средств» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

15:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Танкограда (ЧТЗ «Уралтрак», пр. Ленина, 10)

17:00 Челябинск – Вручение I туристской премии «На Южный Урал» (концертный зал имени Сергея Прокофьева, улица Труда, 92-«а»)

Челябинск. Другие новости 04.10.18

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