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Среда, 10 октября 2018, 05:31 мск

Новости Челябинск

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10 октября ожидаются следующие события – Челябинск

10.10.2018, среда

  • 09:00 Челябинск – Торжественное открытие международной научно-практической конференции флебологов («ВИПР», улица Елькина, 45-«а»)

  • 10:30 Челябинск – Репетиция премьерной оперы «Паяцы» (Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Ярославского, 1)

  • 11:20 Челябинск – Областной научно-практический семинар «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

  • 13:30 Челябинск – Открытая встреча с неврологом «Как сохранить свою память: простыми словами о сложном» (ГКБ №1, ул. Воровского, 16, актовый зал)

  • 14:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное открытию юбилейного, 20-го учебного года в Народном университете Общества «Знание» (Дворец культуры железнодорожников, ул. Цвиллинга 54)

  • 15:00 Челябинск – Выезд представителей СМИ на открытие детского сада №12 Еманжелинска после ремонта здания и благоустройства территории (пл. Революции, 4)

  • 16:00 Челябинск – Подведение итогов реализации в Челябинске федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на улице Блюхера (отъезд в 15:30 от администрации города, пл. Революции, 2)

Челябинск. Другие новости 09.10.18

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