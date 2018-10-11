11 октября ожидаются следующие события – Челябинск

11.10.2018, четверг

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная IV региональному чемпионату по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс – Южный Урал-2018» (медиахолдинг ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)

10:30 Челябинск – Ознакомительный визит в детскую поликлинику №4, где открылось отделение оказания неотложной медицинской помощи детям (ул. Чайковского, 183-«а»; отъезд представителей СМИ от администрации города в 10:00, пл. Ревлюции, 2)

11:00 Челябинск – В рамках областного научно-практического семинара «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» состоится визит в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (Комсомольский пр., 30-«б»)

13:30 Челябинск – Публичные слушания по проекту строительства часовни в сквере у фонтана напротив главного корпуса ЮУрГУ (Дом архитектора, пр. Ленина 41-«а»)

14:00 Челябинск – Выездная консультация и лекция врачей ГКБ №1 по проблеме ожирения, лишнего веса и особенностям питания для пожилых людей (пос. Новосинеглазовский, Дворец культуры, ул. Челябинская, 7)

14:00 Челябинск – Официальное открытие студенческого объединения «Welcome-центр ЧГИК» (ЧГИК, ул. Орджоникидзе, 36-«а», ауд. 206)

14:00 Челябинск – Церемония запуска проекта по переводу крупногабаритного транспорта на сжиженный природный газ (ул. Федорова, 21, стр. 1, территория АГЗС № 16/74 ООО «НОВАТЭК-АЗК»)

Челябинск. Другие новости 10.10.18

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