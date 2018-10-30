30 октября ожидаются следующие события – Челябинск

30.10.2018, вторник

11:00 Челябинск – Заседание Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)

12:45 Челябинск – Сбор СМИ для освещения истории пациентки, получившей сложную офтальмологическую травму в ДТП: крупный осколок стекла вошел в черепную коробку пострадавшей через глаз (ЧОКБ, ул. Воровского,70, корпус 5 (Диагностический центр), главный холл)

13:00 Челябинск – Южноуральские общественники обсудят новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Международные практики и технологии в работе челябинских НКО» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная окончанию пожароопасного сезона на территории лесного фонда Челябинской области (пресс-центр «Интерфакс-Челябинск», пр. Ленина, 55-«а», 12 этаж, оф. 1202)

14:00 Челябинск – Городское благотворительное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий (Дворец культуры железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

Челябинск. Другие новости 29.10.18

В Челябинске будут судить экс-полицейских, «списавших» почти миллион бутылок конфискованной водки. / Перевозчиков мусора в Челябинске обвиняют в мошенничестве. / России не нужны образованные патриоты: учитель Дмитрия Медведева раскритиковала современную школу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»