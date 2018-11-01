1 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

01.11.2018, четверг

09:15 Челябинск – Областная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию эндокринологической службы Челябинской области (бизнес-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский наградит победителей и призеров WorldSkills, EuroSkills и Абилимпикс (ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

15:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная всероссийской акции «Ночь искусств» (музей истории Южного Урала, ул. Труда,100, галерея между башнями)

17:30 Челябинск – Активисты ОНФ совместно с сотрудниками ГИБДД выйдут на трассу для раздачи световозвращающих фликеров (выезд от исполкома ОНФ, ул. Цвиллинга, 20)

Челябинск. Другие новости 31.10.18

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