2 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

02.11.2018, пятница

10:30 Челябинск – Круглый стол «Вопросы организации и деятельности городских округов с внутригородским делением» с участием депутатов Госдумы РФ (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, конференц-зал, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Открытие памятника собаке, которая два года ждала на остановке своего погибшего хозяина (пешеходная часть ул. Кирова, напротив Главпочтампта)

12:00 Челябинск – Большой этнографический диктант (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)

13:00 Челябинск – VII съезд народов Южного Урала с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Евгения Редина (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

Челябинск. Другие новости 01.11.18

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