4-6 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

04.11.2018, воскресенье

09:30 Челябинск – Торжественное богослужение и общегородской Крестный ход, посвященный празднику Казанской иконы Божией Матери (Свято-Симеоновский кафедральный собор)

12:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства (Кировка, площадка возле памятника добровольцам-танкистам)

13:00 Челябинск – Праздничный митинг-концерт, посвященный Дню народного единства с участием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, спикера ЗСО Владимира Мякуша (Кировка, сцена у Главпочтампта)

6.11.2018, вторник

10:45 Челябинск – Сбор учащихся кадетских классов образовательных организаций Челябинска «На страже Отечества» (школа №36, ул. 40 лет Победы, 24-«а»)

11:00 Челябинск – День открытых дверей АО «Уральский комбинат питания»: экскурсия, встреча с поставщиками, дегустация продукции (Логистико-распределительный центр, ул. Героев Танкограда, 40-«п»)

Челябинск. Другие новости 02.11.18

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