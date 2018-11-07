7 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

07.11.2018, среда

09:00 Челябинск – II Форум государственно-частного партнерства (конгресс-отель «Парк Сити», Лесопарковая, 6)

09:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения итогов первого года работы новой поликлиники Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины(ЧОКЦО и ЯМ, ул. Блюхера, 42, главный корпус)

11:00 Челябинск – Деловая встреча представителей официальной делегации провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики с заместителем губернатора Челябинской области Вадимом Евдокимовым (ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – В рамках гражданского форума «Челябинск многонациональный» состоится встреча главы города Челябинска Евгения Тефтелева с представителями и лидерами национально-культурных центров (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, кабинет 401)

11:00 Челябинск – Старт общероссийского форума электорально-активной молодежи «Полемика» (ЮУрГУ, пр. Ленина, 78В, корпус «Сигма»)

11:45 Челябинск – Пресс-подход к экспертам и спикерам форума «Полемика» (ЮУрГУ, пр. Ленина, 78В, корпус «Сигма»)

16:00 Челябинск – Челябинское областное отделение КПРФ организует митинг против социально-экономической политики действующей власти (Челябинск, пл. Ярославского, около театра оперы и балета)

Челябинск. Другие новости 06.11.18

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