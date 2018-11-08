8 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

08.11.2018, четверг

09:45 Челябинск – Сбор СМИ для освещения открытия отделения челюстно-лицевой хирургии ЧОКБ после капитального ремонта (ул. Воровского,70, корпус 5, диагностический центр)

10:00 Челябинск – Заместитель губернатора – министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов проведет торжественный прием членов семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – В рамках проекта «Народный контроль» будет проведена проверка безопасности нахождения детей в детских досуговых центрах: студия современного творчества «VivArt» (ул. К. Маркса, 72Б) и Клуб раннего развития ребенка «Гафик» (ул. Труда, 191/4)

11:00 Челябинск – В рамках гражданского форума «Челябинск многонациональный» состоится встреча главы города Челябинска Евгения Тефтелева с представителями и лидерами национально-культурных центров (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, кабинет 401)

11:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный новым сервисам Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования – электронный «больничный», электронный личный кабинет работника и работодателя, электронный родовой сертификат, приложение «Социальный навигатор» в Челябинске (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6 этаж, офис 608)

11:30 Челябинск – Открытая тренировка ХК «Трактор» (ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «От мусорного коллапса – к плановой и стабильной работе регоператора в 2019 году» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Губернатор Борис Дубровский проведет совещание с главами муниципалитетов (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

15:00 Челябинск – Первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова вместе с представителями СМИ осмотрит ГКБ№1 после модернизации лаборатории и строительства теплого перехода между корпусами (ГКБ № 1, улица Воровского, 16)

16:00 Челябинск – Круглый стол «Повышение эффективности в развитии единой этнокультурной сферы Челябинской области и города Челябинска» (МКУ «Центр народного единства», ул. Салютная, 22)

17:00 Челябинск – Пресс-конференция, приуроченная к международному дню КВН – презентация музыкального фестиваля команд КВН «Снежные Буераки – «Возвращение в Юность» (ДК ЖД, ул. Цвиллинга, 54, малый зал)

17:45 Челябинск – Пресс-подход с режиссером программы «Звуки бессмертия» Олегом Хаповым, руководителем Челябинского камерного хора Ольгой Селезневой, артистами хора (зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)

18:30 Челябинск – Премьера театрализованной программы Челябинского камерного хора «Звуки бессмертия», посвященная жертвам войны (зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)

Челябинск. Другие новости 07.11.18

В Копейске зоозащитницу покусал агрессивный пес. / Реформа здравоохранения: маленькие магнитогорцы не могут попасть ни к стоматологу, ни к кардиологу. / Клеймо на лоб должникам: Госдума упростила банкам проверку кредитных историй россиян. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»