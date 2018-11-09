9 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

09.11.2018, пятница

09:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел (Дворец пионеров и школьников на Алом поле, театральный корпус)

11:00 Челябинск – Начало серии региональных дискуссий «Обновление-2018» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 5 этаж, гербовый зал)

11:30 Челябинск – Открытие участкового пункта полиции с участием начальника ГУ МВД России по Челябинской области Андрея Сергеева и главы Челябинска Евгения Тефтелева (ул. Университетская набережная, 56)

14:00 Челябинск – XXXI отчетная конференция Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж, большой зал)

14:00 Челябинск – Творческий перформанс, посвященный юбилею И.С. Тургенева (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60, зал №3)

15:30 Челябинск – Торжественное открытие рейса авиакомпании «ИрАэро» Челябинск – Хайнань (аэропорт «Челябинск»)

Челябинск. Другие новости 08.11.18

Самые крутые слухи недели: брюки превращаются…. / «А считают ли нас за людей?» Челябинские общественники недовольны планами министра экологии РФ. / Госдума добралась до закона Кобзона и Говорухина: они хотели поправить Налоговый кодекс. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»