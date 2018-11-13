13 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

13.11.2018, вторник

09:00 Челябинск – Открытие лаборатории «ЮУрГУ-Эмерсон» (ЮУрГУ, пр. Ленина, 87, корпус 3Б, ауд. 437)

09:30 Челябинск – Пресс-подход к федеральным экспертам и гостям Южно-Уральского гражданского форума (отель «Редиссон Блу», ул. Труда, 179, 1 этаж, зал Galaxy)

09:45 Челябинск – Открытие выставки «Цифровая индустрия: решения и технологии» и конференция «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2018» (ЮУрГУ, пр. Ленина, 87, холл 3-го этажа главного корпуса)

10:00 Челябинск – Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом среди школьников (Global Management Challenge Junior) (МФЦ «Территория бизнеса», ул. Российская, 110, к. 1, 2 этаж)

10:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский примет участие в пленарной дискуссии «Как договориться о желаемом будущем – пути развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» в рамках Южно-Уральского гражданского форума (отель «Редиссон Блу», ул. Труда, 179, 1 этаж, зал Galaxy)

10:30 Челябинск – Пресс-подход заместителя губернатора Руслана Гаттарова и президента корпорации «Эмерсон» Майкла Трэйна в рамках конференции «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2018» (ЮУрГУ, пр. Ленина, 87, актовый зал – 2-й этаж главного корпуса)

11:00 Челябинск – Круглый стол по борьбе с нелегальной табачной и алкогольной продукцией (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56)

13:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский наградит победителей и призёров международных, всероссийских и областных олимпиад по общеобразовательным предметам (ул. Цвиллинга, 27)

14:00 Челябинск – Ликвидация несанкционированных свалок в Советском районе с участием главы района Владислава Макарова (первая точка: перекресток ул. Федорова и ул. Профинтерна в пос. Урицкого, далее по свободному маршруту)

14:00 Челябинск – Открытие международной выставки графики тайваньских художников, посвящённая наступлению Нового года по Восточному календарю – «Восточный календарь» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100, Восточная башня, фойе 2 этажа)

14:00 Челябинск – Открытие первенства УрФО по современному пятиборью среди юношей и девушек в классе двоеборья, троеборья и четырехборья ( легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса 22)

15:30 Челябинск – Участники конференции «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2018» посетят производственную площадку ПГ «МЕТРАН» (Новоградский пр., 15)

Челябинск. Другие новости 12.11.18

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