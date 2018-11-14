14 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

14.11.2018, среда

09:20 Челябинск – Сбор СМИ для освещения второй в регионе пересадки сердца (диагностический центр Челябинской областной больницы, ул. Воровского, 70, кор. 5)

10:00 Челябинск – Конференция по сахарному диабету второго типа (бизнес-отель «Парк Сити», ул. Лесопарковая, 6)

10:00 Челябинск – Демонтаж информационных конструкций, расположенных на фасаде дома и не соответствующих принятому Гордумой дизайн-коду (ул. Кирова, 9)

10:00 Челябинск – Брифинг «Как создать город, в котором хочется остаться?» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114)

11:00 Челябинск – Закрытие регионального конкурса «Лидер XXI века» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 5 этаж)

19:30 Челябинск – Презентация книги с дополненной реальностью «Рок Челябинска» и презентация клипа «Счастливый рок» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, зал №1)

Челябинск. Другие новости 13.11.18

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