15 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

15.11.2018, четверг

09:00 Челябинск – В рамках информационно-образовательной акции, посвященной Дню отказа от курения и профилактике хронических обструктивных болезней легких, откроется «Территория здоровья» (ТРК «Горки»)

11:00 Челябинск – Сбор СМИ накануне Дня недоношенных детей для освещения истории двойняшек, родившихся недоношенными с экстремально низкой массой тела (800 и 900 граммов) (ЧОДКБ, ул. Блюхера, 42А)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Банкротство, как спасение от кредитного рабства» (пресс-центр ОТВ, пл. Революции, 4, 4-й этаж)

14:00 Челябинск – Открытие художественной выставки «Магия японского текстиля: узоры шёлка и парчи» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, зал №3)

15:00 Челябинск – XXVI отчетно-выборная конференция ЧООСПД «За возрождение Урала» с участием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)

16:00 Челябинск – Дискуссионная площадка по выбору объектов инфраструктуры для ремонта и благоустройства Центрального района в рамках проекта губернатора Бориса Дубровского «Реальные дела» (администрация Центрального района, ул. Коммуны, 89)

17:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 30-летия со дня основания Музея памяти воинов-интернационалистов (Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. Яковлева, ул. Машиностроителей, 31, актовый зал)

17:40 Челябинск – Губернатор Борис Дубровский посетит МФЦ «Территория Бизнеса» (ул. Российская, 110, корп. 1, 2 эт.)

Челябинск. Другие новости 14.11.18

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