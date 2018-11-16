16 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

16.11.2018, пятница

09:30 Челябинск – Научно-практическая конференция «Современное пациентоориентированное здравоохранение: альянс науки и практики» (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179, конференц-зал «Гэлакси»)

10:00 Челябинск – В рамках Всемирного дня диабета откроется «Территория здоровья» (Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг горда Челябинска, ул. Труда, 164)

10:00 Челябинск – Открытие девятой региональной музейной конференции «Гороховские чтения», которая будет посвящена100-летию начала гражданской войны в России (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Восточная башня, Большой выставочный зал)

14:00 Челябинск – Круглый стол по вопросу организации и контроля освещения на аварийно-опасных участках автодорог, а также устранения причин аварийности на дорогах вблизи образовательных учреждений (региональный штаб ОНФ, ул. Цвиллинга, 20)

16:30 Челябинск – Мастер-класс с титулованным российским боксером Гайдарбеком Гайдарбековым (Олимпийский чемпион-2004 (Афины), серебряный призер Олимпийских игр-2000 (Сидней), чемпион Европы-2004) (ДС «Динамо», ул. Коммуны, 98 )

Челябинск. Другие новости 15.11.18

Южноуральские водители оказались самыми агрессивными в России. / Стал известен приговор сотрудникам челябинской колонии, до смерти запытавшим заключенного. / Госдума в ударе: поспорили об экстремизме певицы Аллегровой, поругались из-за цен в столовой и вспомнили о покемонах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»