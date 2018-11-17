17-19 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

17.11.2018, воскресенье

11:00 Челябинск – В областном перинатальном центре отпразднуют День белого лепестка (ул. Воровского, 70, стр. 12, 5 этаж, актовый зал перинатального центра)

11:00 Челябинск – Фестиваль кошек (Дом архитектора, пр. Ленина 41-а)

12:30 Миасс – Открытие зимнего сезона 2018/2019 на Солнечной долине, где 23-24 февраля пройдет этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс

18.11.2018, воскресенье

12:30 Челябинск – Турнир по футболу в поддержку детей с сахарным диабетом (СК «Восход», улица Новороссийсская, 81).

19.11.2018, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города (Администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж).

18:00 Челябинск – Творческий вечер челябинского писателя и краеведа Кирилла Шишова (Челябинский государственный драматический Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

Челябинск. Другие новости 16.11.18

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