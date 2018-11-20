20 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

20.11.2018, вторник

10:00 Челябинск – Пресс-конференция по результатам поездки юных спортсменов копейского «Спутника» и челябинских «Колхозников» в Санкт-Петербург (ул. Российская, 110, корпус 2, 2 этаж)

10:00 Челябинск – Открытие федерально-окружного соревнования «Шаг в будущее» по УрФО и региональной бизнес-школы-выставки (Дворец пионеров и школьников на Алом поле)

11:00 Челябинск – Публичные слушания по проекту областного бюджета на 2019-2021 годы (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114)

13:00 Челябинск – Внеочередное заседание Челябинской городской Думы, на котором будет принята отставка главы и назначен временно исполняющий обязанности главы (пл. Революции, 2)

14:00 Челябинск – Торжественный прием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, посвященный 100-летию системы дополнительного образования (Челябинский государственный театр драмы им. Наума Орлова, пл. Революции, 6)

15:00 Челябинск – Выездное совещание по вопросам готовности снегоуборочной техники к сезону 2018-2019 (Рылеева, 4)

16:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетит ежегодную молодежную ассамблею (концертный зал им. С. С. Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»)

Челябинск. Другие новости 19.11.18

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