23 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

23.11.2018, пятница

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная теме переработки вторсырья в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

13:00 Челябинск – Форум субкультур Челябинской области с участием неформальной творческой молодежи и преподавателей школ, колледжей и вузов Южного Урала (Челябинский государственный университет, ул. Братьев Кашириных, 129)

13:00 Челябинск – Презентация фотоальбома «Век комсомола: история в фотографиях», подготовленного челябинскими архивистами к 100-летию ВЛКСМ (Объединенный государственный архив Челябинской области, Свердловский пр., 30-«а»)

13:00 Челябинск – Городской праздничный прием, посвященный Дню матери (банкет-холл «R.E.D.», ул. Сони Кривой, 83)

14:30 Челябинск – Открытие слета «Тепло», где встретятся сто самых опытных волонтеров Урала встретятся (отель «Виктория», ул. Молодогвардейцев, 34)

16:00 Челябинск – Управление УМВД России начнет в Челябинске оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь», которая продлится до шести утра

18:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери («Бригантина», ул. Капитанская, 10)

Челябинск. Другие новости 22.11.18

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