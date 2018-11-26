26 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Дед Мороз из Великого Устюга проведет в Челябинске пресс-конференцию, а после отправится с дружеским визитом в социальные учреждения города и заглянет в гости к многодетным и малообеспеченным семьям (пресс-конференция пройдет в ЛД «Уральская молния», ул. Труда, 187-«а»)