26 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

26.11.2018, понедельник
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09:00 Челябинск – Еженедельное аппаратное совещание в администрации Челябинска (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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10:00 Челябинск – Дед Мороз из Великого Устюга проведет в Челябинске пресс-конференцию, а после отправится с дружеским визитом в социальные учреждения города и заглянет в гости к многодетным и малообеспеченным семьям (пресс-конференция пройдет в ЛД «Уральская молния», ул. Труда, 187-«а»)
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11:00 Челябинск – Сбор СМИ в челябинской областной детской клинической больнице, где начинается очередной курс реабилитации мальчика из Южноуральска, тяжело пострадавшего при нападении (фойе хирургического корпуса ЧОДКБ, ул. Блюхера, 42)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция «На Южном Урале научат безопасно совершать сделки с жильем» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)
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15:00 Челябинск – Гала-концерт лауреатов V областного народного конкурса «Марафон талантов»я (театр драмы имени Наума Орлова, пл. Революции, 6)
Челябинск. Другие новости 25.11.18
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