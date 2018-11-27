27 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

27.11.2018, вторник

12:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему открытия биосферного резервата «Горный Урал» (пресс-центр ГТРК «Южный Урал», ул. Орджоникидзе, 54-«б»)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Капитальный провал. План по капремонту домов срывается» (пресс-центр ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)

15:00 Челябинск – Открытие новой площадки Регионального оператора «Сколково» в Челябинске (Бизнес-центр «На Тернопольской», ул. Тернопольская, 6, 3 этаж)

16:00 Челябинск – Открытие фотовыставки «Вечерний Челябинск: 50 лет вместе с городом» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда 100, Восточная башня, вход со стороны Набережной)

Челябинск. Другие новости 26.11.18

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