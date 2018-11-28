28 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

28.11.2018, среда

10:00 Челябинск – Третий межрегиональный форум «Малый и средний производственный бизнес – будущее экономики страны» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

10:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения визита в челябинский онкоцентр делегации московского НМИЦ онкологии им. Блохина (ЧОКЦО и ЯМ, ул. Блюхера, 42, гл. корпус)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция управления Росреестра по Челябинской области и Кадастровой палаты «Жилые и садовые дома: что изменилось в законах?» (ГТРК «Южный Урал», ул. Орджоникидзе, 54-«б»)

11:00 Челябинск – Открытая тренировка участников турнира по профессиональным единоборствам «Адреналин» (спортивный клуб «Такуми», ул. Энтузиастов 30/1)

12:00 Челябинск – Брифинг/подход к прессе участников Третьего межрегионального форума «Малый и средний производственный бизнес – будущее экономики страны» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

12:00 Челябинск – Ежегодный торжественный концерт «Ветеранские встречи», посвященный Дню матери (Дворец пионеров и школьников на Алом поле, Свердловский пр., 59)

13:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский примет участие в конференции «Развитие социально-трудовых отношений на современном этапе: практика, опыт, проблемы, пути их решения» (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Вебинар в рамках проекта «Час с региональным министром». На вопросы южноуральцев ответит региональный министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик. Стать участником онлайн-встречи может каждый, трансляцию проведет сайт 1obl.tv

13:30 Челябинск – Круглый стол «Вопросы реализации программ профилактики ВИЧ-инфекции среди групп высокого риска» (гостиничный комплекс «Алмаз», ул. Лесопарковая, 15, 3 этаж, большой конференц-зал)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная заготовке и охране хвойных деревьев в предновогодний период (пресс-центр информационного агентства «Интерфакс-Урал», пр. Ленина, 55-«а», 12 этаж, оф. 1202)

16:00 Челябинск – Открытие фотовыставки «Вечерний Челябинск: 50 лет вместе с городом» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда 100, Восточная башня, вход со стороны Набережной)

16:15 Челябинск – Открытие нового корпуса областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (ул. Шуменская, 16)

17:00 Челябинск – Открытие XXIX Международного мемориала памяти боксеров Олега Примакова и Александра Васина (Дворец спорта «Метар-спорт», ул. Черкасская, 1)

Челябинск. Другие новости 27.11.18

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