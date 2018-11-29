29 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

29.11.2018, четверг

07:30 Челябинск – Временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов проверит ход зимней уборки дорог (отъезд от администрации Челябинска, пл. Революции, 2)

09:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет заседание правительства (ул. Цвиллинга, 27)

09:00 Челябинск – Открытие фотовыставки «Публичка в объективе южноуральских фотографов» (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)

09:30 Челябинск – Открытие выставки «Страницы истории главной библиотеки Челябинской области» (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)

10:00 Челябинск – Демонтаж информационных конструкций, не соответствующих дизайн-коду (ул. Цвиллинга, 43)

10:00 Челябинск – Межрегиональная научно-практическая конференция «Центральная библиотека как ресурс интеллектуального развития региона» (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)

10:00 Челябинск – Финал молодежного научно-инновационного конкурса «УМНИК» по направлению «Цифровые технологии» (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, 10 этаж, ауд. 1007, зал заседаний)

10:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудит с добровольцами региона итоги Года волонтера (ресурсный центр волонтеров ЮУрГУ, пр. Ленина, 80)

11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

13:00 Челябинск – В рамках общенационального проекта «Великие имена России» пройдет исторический квест «Загадки города Че» (пешеходная часть улицы Кирова, сцена у Главпочтамта)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Правовая декада на Южном Урале под эгидой Уполномоченного по правам человека» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Совещание рабочей группы по решению проблем дольщиков при правительстве Челябинской области под председательством заместителя губернатора Сергея Шаля (ул. Цвиллинга, 27)

14:00 Челябинск – Круглый стол о привлечении национально-культурных центров к подготовке саммитов ШОС и БРИКС (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

14:00 Челябинск – Приемка памятника Ленину после ремонта (пл. Революции)

15:00 Челябинск – Мастер-класс от участников всероссийского чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» (детский дом №8, ул. Василевского, 27)

16:00 Челябинск – Торжественное празднование 120-летия Челябинской областной универсальной научной библиотеки (конгресс-холл «Малахит», ул. Труда, 153, конференц-зал «Изумрудный»)

Челябинск. Другие новости 28.11.18

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