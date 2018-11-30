30 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

30.11.2018, пятница

10:00 Челябинск – Руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова в рамках ежегодно приема граждан по Skype ответит на вопросы представителей органов власти, бизнеса и граждан. Прием по традиционно проходит в рамках серии мероприятий «27 шагов на пути к честной конкуренции», приуроченных ко дню образования Челябинского УФАС России. Звонки принимаются по логину UFAS74

11:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения победителей медиафестиваля «Южный Урал. Россия без сирот!» (центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Биосферный резерват Южного Урала получил международный статус» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

16:00 Челябинск – Онлайн-встреча в рамках проекта «Дни семьи», тема дискуссии – «Как выбрать себе профессию по душе и поступить в вуз?» (трансляция на сайте «Первый областной»)

Челябинск. Другие новости 29.11.18

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