1-3 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

01.12.2018, суббота

12:00 Челябинск – V областной фестиваль-конкурс детских театров мод «Подиум д`арт» (концертный зал им. С. Прокофьева, ул. Труда 92-«а»)

03.12.2018, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием временно исполняющего полномочия главы Челябинска Владимира Елистратова (дминистрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

10:00 Челябинск – Церемония закрытия акции «Вахта памяти-2018» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

17:00 Челябинск – Публичное обсуждение концепции благоустройства Челябинска с участием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179, 1 этаж, зал Galaxy)

Челябинск. Другие новости 30.11.18

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