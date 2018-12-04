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Вторник, 4 декабря 2018, 09:07 мск

Новости Челябинск

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4 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

04.12.2018, вторник

  • 10:00 Челябинск – Церемония открытия IV Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса-2018, пленарное заседание (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

  • 11:00 Челябинск – Областное праздничное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья по случаю Дня инвалида (пр. Ленина, 35)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная развитию детского технического творчества (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 эт.)

  • 12:00 Челябинск – Пресс-подход участников IV Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса-2018 (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Кому и чем грозят новые изменения в налоговом законодательстве?» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

  • 13:00 Челябинск – Городское благотворительное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов (Дворец детского творчества, ул. Доватора, 15)

  • 16:00 Челябинск – Торжественное открытие выставки Александра Болотова «Город в лучах живописи» (Выставочный зал Союза художников России, ул. Цвиллинга, 34)

Челябинск. Другие новости 03.12.18

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