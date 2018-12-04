4 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

04.12.2018, вторник

10:00 Челябинск – Церемония открытия IV Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса-2018, пленарное заседание (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

11:00 Челябинск – Областное праздничное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья по случаю Дня инвалида (пр. Ленина, 35)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная развитию детского технического творчества (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 эт.)

12:00 Челябинск – Пресс-подход участников IV Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса-2018 (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Кому и чем грозят новые изменения в налоговом законодательстве?» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Городское благотворительное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов (Дворец детского творчества, ул. Доватора, 15)

16:00 Челябинск – Торжественное открытие выставки Александра Болотова «Город в лучах живописи» (Выставочный зал Союза художников России, ул. Цвиллинга, 34)

Челябинск. Другие новости 03.12.18

«Умирать – только по месту регистрации»: в России иногородних приравняли к бомжам. / Привезли не на «скорой»: медики отказались помогать пациенту с сердечным приступом. Мужчина умер. / Смог продержится над Челябинском еще несколько дней. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»