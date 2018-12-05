5 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

05.12.2018, среда

09:00 Челябинск – Игры по профориентации: дети 4-6 лет примерят на себя профессии археолога, эколога, пожарного, медсестры, продавца, повара, парикмахера. Группы превратятся в почту, ателье, станцию скорой помощи, ветеринарную клинику, больницу и аптеку (дошкольное отделение ОЦ № 2, Краснопольский пр., 1Ж)

12:00 Челябинск – Обязательная процедура взвешивания участников турнира по профессиональным единоборствам «Адреналин» (ресторан «Маркштадт», ул. Карла Маркса, 131, 3 этаж)

12:30 Челябинск – Демонтаж незаконных некапитальных объектов с гостевых маршрутов (выезд от администрации города, пл. Революции, 2)

14:00 Челябинск – Брифинг на тему получения компенсаций на приобретение оборудования для приема цифрового телевидения – антенн и приставок (министерство социальных отношений, ул. Воровского, 30)

14:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

16:00 Челябинск – Закрытый показ картины «#ЯВолонтер. Истории неравнодушных» (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)

Челябинск. Другие новости 04.12.18

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