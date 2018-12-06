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Четверг, 6 декабря 2018, 08:16 мск

Новости Челябинск

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6 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

06.12.2018, четверг

  • 10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет встречу с руководителями учреждений культуры в преддверии Года театра (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а, 2 этаж)

  • 10:00 Челябинск – Игры по профориентации для учащихся 8-11 классов: психолог, юрист, дизайнер, врач, журналист, политолог, математик-программист, лингвист и представители других профессий расскажут об особенностях профессии и ответят на вопросы ребят (ОЦ №2, ул. Скульптора Головницкого, 5)

  • 14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная вопросам распространения и профилактики ВИЧ-инфекции в Челябинской области (пресс-центр «Интерфакс-Урал», пр. Ленина, 55а, офис 1202)

  • 16:45 Челябинск – Сбор СМИ для освещения участия студентов медицинских колледжей в международном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – компетенция «Медицинский и социальный уход» (дворец творчества «Смена», ул. Культуры, 102, 2 корпус, главный вход)

  • 18:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию спортивной школы олимпийского резерва по конькобежному спорту имени Лидии Скобликовой с участием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского (Ледовый дворец «Уральская молния», ул. Труда 187а)

  • 18:00 Челябинск – Торжественный вечер, посвященный 20-летию Постоянного представительства Республики Башкортостан в Челябинской области (ДК Железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

Челябинск. Другие новости 05.12.18

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