6 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Игры по профориентации для учащихся 8-11 классов: психолог, юрист, дизайнер, врач, журналист, политолог, математик-программист, лингвист и представители других профессий расскажут об особенностях профессии и ответят на вопросы ребят (ОЦ №2, ул. Скульптора Головницкого, 5)