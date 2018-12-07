7 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

07.12.2018, пятница

11:00 Челябинск – Возложение цветков и венков к Вечному огню в честь Дня героев Отечества с участием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и врио главы Челябинска Владимира Елистратова (Бульвар Славы, мемориал Вечный огонь)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция Народной артистки России Ирины Алферовой в рамках благотворительного фестиваля «Снежность» (конференц-зал Челябинского театра оперы и балета, пл. Ярославского, 1)

12:30 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню Героев Отечества (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, 2 этаж)

13:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

19:00 Челябинск – Женская волейбольная команда «Динамо-Метар» проведет свой первый домашний матч чемпионата российской суперлиги (ДС «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)

Челябинск. Другие новости 06.12.18

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