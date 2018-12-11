11 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

11.12.2018, вторник

11:00 Челябинск – Открытие социально-культурного проекта «Доступное искусство» (Центральная библиотеки имени Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная переходу Челябинской области на цифровое телевидение (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция организаторов акции «#Яза32» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6 этаж)

16:00 Челябинск – Встреча с чемпионом мира по армлифтингу Максимом Поповым (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)

16:00 Челябинск – Открытие форума «Детский лагерь – новое образовательное пространство» (гостиница «Виктория», ул. Молодогвардейцев, 34Г)

17:00 Челябинск – Церемония вручения премий в сфере молодежной политики «Ювента» (ул. Клары Цеткин, 11, 1 этаж)

Челябинск. Другие новости 10.12.18

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